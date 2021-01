Il tempo del sinodo ormai è maturato. Le parole di Bergoglio sull’Italia (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel contesto di un grande discorso che ha ricordato a tutti, dalle Americhe all’Africa fino all’Europa, che chi non accetta il Concilio Vaticano II è fuori dalla Chiesa, Bergoglio ha pronunciato poche ma decisive parole sull’Italia: “Dopo cinque anni, la Chiesa italiana deve tornare al Convengo di Firenze, e deve incominciare un processo di sinodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi . Nel Convegno di Firenze c’è proprio l’intuizione della strada da fare in questo sinodo. Adesso, riprenderlo: è il momento. E incominciare a camminare”. Chiesa in uscita, ovviamente, è Chiesa in cammino, come il popolo fedele di Dio in cammino. La Chiesa dunque cammina nella storia, e in questo tempo di pandemia la prospettiva sinodale, posta cinque anni fa dal papa con il discorso che ... Leggi su formiche (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel contesto di un grande discorso che ha ricordato a tutti, dalle Americhe all’Africa fino all’Europa, che chi non accetta il Concilio Vaticano II è fuori dalla Chiesa,ha pronunciato poche ma decisive: “Dopo cinque anni, la Chiesa italiana deve tornare al Convengo di Firenze, e deve incominciare un processo dinazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi . Nel Convegno di Firenze c’è proprio l’intuizione della strada da fare in questo. Adesso, riprenderlo: è il momento. E incominciare a camminare”. Chiesa in uscita, ovviamente, è Chiesa in cammino, come il popolo fedele di Dio in cammino. La Chiesa dunque cammina nella storia, e in questodi pandemia la prospettiva sinodale, posta cinque anni fa dal papa con il discorso che ...

