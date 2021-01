Il Super Bowl LV apre le porte alla poesia di Amanda Gorman (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Super Bowl LV di Tampa è destinato a farsi ricordare, nella storia della NFL. Dopo aver aperto le porte al primo arbitro donna, l’evento principale della stagione vedrà la partecipazione anche di una poetessa. La giovane Amanda Gorman, infatti, sarà la prima poetessa, nella storia della NFL, a declamare una poesia in un Super Bowl. Il mondo intero ha già sentito parlare di lei, in occasione della cerimonia di insediamento di Joe Biden a Washington. Durante la partita del 7 febbraio, reciterà una poesia dedicata a tre capitani onorari, scelti dal commissario di lega Roger Goodell. A chi è dedicata la poesia di Amanda Gorman? A dare il via al match tra Kansas City Chiefs e Tampa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) IlLV di Tampa è destinato a farsi ricordare, nella storia della NFL. Dopo aver aperto leal primo arbitro donna, l’evento principale della stagione vedrà la partecipazione anche di una poetessa. La giovane, infatti, sarà la prima poetessa, nella storia della NFL, a declamare unain un. Il mondo intero ha già sentito parlare di lei, in occasione della cerimonia di insediamento di Joe Biden a Washington. Durante la partita del 7 febbraio, reciterà unadedicata a tre capitani onorari, scelti dal commissario di lega Roger Goodell. A chi è dedicata ladi? A dare il via al match tra Kansas City Chiefs e Tampa ...

