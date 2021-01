Il sequestro degli orologi di lusso | la barca a vela sostenuta con il “congegno criminogeno” | nelle carte la ‘bella vita’ del giudice arrestato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) Un Rolex, un Audemars Piguet e laa testimoniare la passione per ile un tenore di vita elevato. I due oggetti preziosi sono stati sequestrati dai militari della Guardia di finanza alGianmarco Galiano,giovedì insieme ad altre cinque persone perché ritenuto il capo e promotore di una associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari e alla commissione di altri reati. Al vertice, insomma, di un sistema che si sarebbe fondato sull’utilizzo distorto della funzione giudiziaria in cambio di regali e denaro. Ora gli investigatori stanno verificando se i duesiano gli stessi di cui si fa cenno nell’ordinanza di custodia cautelare. Uno da 25mila euro che sarebbe stato regalato a Galiano dall’imprenditore Massimo Bianco, ...