Il racconto da brividi di un magazziniere: “Ho incontrato una creatura aliena, avvertivo il suo odio” (Di sabato 30 gennaio 2021) Un ciclista dice di essere fuggito da una “malvagia” mantide aliena alta più di due metri. Paul Froggatt, 26 anni, ha anche disegnato l’immagine della strana creatura per il Daily Star Online, paragonando il mostro ad un ragno che mangia una mosca in un “documentario di David Attenborough”. Il 26enne, che svolge la professione di magazziniere, ha voluto chiarire che non si trovava sotto l’effetto di alcool o droghe durante questo strano incontro. L’uomo ha raccontato di essere inciampato nella creatura mentre tornava a casa in bicicletta attraverso i boschi di Warwick (non troppo distante da Coventry). “Può sembrare folle – ha detto il 26enne – ma sentivo di poter percepire i suoi sentimenti nei miei confronti ed era proprio come un puro odio alieno, come quando guardi un documentario ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 30 gennaio 2021) Un ciclista dice di essere fuggito da una “malvagia” mantidealta più di due metri. Paul Froggatt, 26 anni, ha anche disegnato l’immagine della stranaper il Daily Star Online, paragonando il mostro ad un ragno che mangia una mosca in un “documentario di David Attenborough”. Il 26enne, che svolge la professione di, ha voluto chiarire che non si trovava sotto l’effetto di alcool o droghe durante questo strano incontro. L’uomo ha raccontato di essere inciampato nellamentre tornava a casa in bicicletta attraverso i boschi di Warwick (non troppo distante da Coventry). “Può sembrare folle – ha detto il 26enne – ma sentivo di poter percepire i suoi sentimenti nei miei confronti ed era proprio come un puroalieno, come quando guardi un documentario ...

