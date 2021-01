(Di sabato 30 gennaio 2021) La Procura della Repubblica ha chiesto l’sulla morte di Mauro Pamiro, il 44ennedi informatica e musicista trovato cadavere la mattina del 29 giugno scorso in un cantiere edile di via Don Mazzolari a(Cremona).Per il sostituto procuratore, Davide Rocco, gli elementi accumulati ascoltando testimonianze, visionando i filmati delle telecamere e valutando gli esiti delle consulenze tecniche, così come quelli dell’autopsia, degli esami tossicologici, delle perizie informatiche sui telefonini e di quella cinematica e scientifica alla ricerca di un Dna differente da quello della vittima nell’area della tragedia, portano tutti nella stessa direzione: Pamiro si è ucciso.E a suffragare la convinzione degli inquirenti ci sono, in particolare, alcuni messaggi inviati via WhatsApp da Pamiro, la sera del 27 giugno, ad ...

HuffPostItalia : Il professore morto a Crema si è lanciato nel vuoto, chiesta l'archiviazione del caso - paolomenconi1 : RT @federicovizo87: È morto il mio professore di italiano e storia. Era un uomo buono, uno di quei professori che se prendevi un brutto vot… - GiuseppeDonato0 : Oggi è morto il mio professore di metodi di rappresentazione tecnica, che è l'esame che ho dovuto ripetere più volt… - umbertosimone1 : Io sono all’antica e cito il detto: meglio un asino vivo che un professore morto:ben venga Sanches - MeridioNews : Belpasso, è morto il professore Luciano Bellia Per 40 anni il patron del Motoraduno dell'Etna -

Ultime Notizie dalla rete : professore morto

L'HuffPost

La Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione sulla morte di Mauro Pamiro , il 44ennedi informatica e musicista trovato cadavere la mattina del 29 giugno scorso in un cantiere edile di via Don Mazzolari a Crema (Cremona). Per il sostituto procuratore, Davide Rocco, gli ...... èall'età di 91 anni per le complicazioni del Covid. La notizia della scomparsa, avvenuta giovedì 28 gennaio, è riportata oggi dalla stampa londinese. Wolpert eraemerito di ...Il 44enne professore di informatica e musicista trovato cadavere la mattina del 29 giugno scorso in un cantiere edile ...“Gli esiti delle indagini preliminari non hanno evidenziato il coinvolgimento di terzi nella morte di Mauro Pamiro”, il 44enne professore e musicista cremasco trovato cadavere lo scorso 29 giugno nel.