Il piano vaccini sarà aggiornato mese per mese | d' accordo le Regioni

AGI - Durante il vertice convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, dalle Regioni è arrivato un pieno sostegno al piano vaccini che andrà adeguato mese per mese in base alla distribuzione. I presidenti, si apprende, hanno chiesto approfondimenti per le prossime settimane sull'utilizzo dei famaci con anticorpi monoclonali, sulla produzione dei vaccini in Italia e sull'utilizzo sul campo dei medici specializzandi. Approfondimenti sono stati chiesti anche sull'intesa con medici di medicina generale e le farmacie. "Continuiamo a mantenere alta la pressione sulle aziende farmaceutiche per il rispetto delle forniture" dei vaccini, ha ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

