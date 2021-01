Il Paradiso delle signore | anticipazioni 1° febbraio | la pretesa di zia Ernesta

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 30 gennaio 2021) La gravidanza di Clelia metterà in allarme Silvia ed in particolare zia. Quest'ultima, come rivelano leIlinerenti l'episodio in onda lunedì 1°, sarà preoccupata per la reputazione della famiglia Cattaneo e pretenderà che Luciano torni a vivere sotto il tetto coniugale prima che scoppi uno scandalo. Nel frattempo, la Calligaris non se la passerà certamente meglio visto che Maria Grazia Vettorazzo, la mamma di un compagno di classe di Carletto, scoprirà della gravidanza e sarà pronta a distruggerla. Intanto, al, tutto lo staff si darà da fare per cercare l'idea giusta per l'evento di San Valentino mentre Gabriella mostrerà l'abito da sposa da lei stessa disegnato alle colleghe. Infine, Beatrice e Vittorio ...