Il Papa visiterà la città santa degli sciiti iracheni?

(Di sabato 30 gennaio 2021) Se confermata nel programma ufficiale, sarebbe una visita epocale, con pochi precedenti nella storia del dialogo interreligioso: appare sempre più probabile cheFrancesco possa recarsi nellasciita di Najaf nel corso della sua visita di marzo in Iraq. A dichiararlo una delle figure simbolo del cristianesimo iracheno, che combatte da anni una battaglia per la sopravvivenza InsideOver.

carlo_noviello : RT @PaperBoySalerno: @Pontifex_it visiterà l’#Iraq a marzo. - PaperBoySalerno : @Pontifex_it visiterà l’#Iraq a marzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Papa visiterà

InsideOver

Poila città di Mosul, simbolo della distruzione provocata dalle milizie di Daesh, e il ... 'Non ci sono rischi per la vita del', ha detto ancora Sako nel webinar francese. Ma una ...Di certo il gruppo, una volta giunto a Roma, incontreràFrancesco eil Parlamento, per chiudere un'esperienza che si preannuncia unica nel suo genere. Il cammino di solidarietà è volto ...