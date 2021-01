Il nuovo governo ha una grande occasione per tornare a fare politica estera

(Di sabato 30 gennaio 2021) Le coincidenze inpossono esistere, e quando si verificano andrebbero sfruttate. Questa settimana l’amministrazione Biden ha deciso di sospendere temporaneamente la vendita di munizioni all’Arabia Saudita. Gli Stati Uniti hanno chiarito che si tratta di una decisione di routine, e serve soltanto a riesaminare i contratti, ma il suo valore simbolico è evidente e segnala la discontinuità rispetto all’atteggiamento di Donald Trump, che non ha esercitato alcuna pressione su Riyad dopo l’omicidio di Jamal Khashoggi, e anzi ha intensificato i rapporti con l’Arabia Saudita. Trump ha tenuto la stessa linea riguardo il coinvolgimento dell’Arabia Saudita nella guerra in Yemen contro i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran, e cioè totale solidarietà. Un altro capitolo didivergenza con Joe Biden, che ha invece promesso in ...

HuffPostItalia : Barbara Lezzi: 'Se c'è Renzi, non voto la fiducia al nuovo Governo' - MatteoRichetti : Pensare di ripartire da un Governo guidato da Conte, con una maggioranza che cambia in base alle intenzioni dei sin… - GiulioCentemero : ??872 migranti sono sbarcati nel nostro paese nel mese di gennaio 2021 nel silenzio più assoluto ??Il governo cosa… - Giuggio72684862 : RT @Andyesti: Mattarella: 'è emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta dai gruppi che sostenevano il governo precedente'… - MuredduGiovanni : RT @AzzurraBarbuto: Ora dovremmo fare un nuovo governo e si discute solo di chi sarà posto alla sua guida. Ma quale è il programma di quest… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo governo

Orizzonte Scuola

Fu lui da ministro della difesa nel primoguidato da un ex comunista a macchiarsi, insieme ... Il primo decennio delmillennio fu infatti quello che, apertosi con le Torri Gemelle, segnò ......dal momento che questo non era l'oggetto del loro rapporto commissionato dalfrancese nel ... Su questo argomento cruciale è atteso unrapporto in autunno.Un nuovo governo può dare un senso alla legislatura se abbassa le tasse. economia; riforma fisco; fisco; tasse; It’s the economy, stupid. Ce lo raccontiamo sempre dopo le elezi ...Il mandato esplorativo al presidente della Camera significa che al momento l’avvocaticchio del popolo non ha i numeri. Renzi potrebbe concedergli la grazia, ora che gli riconoscono il ruolo nella magg ...