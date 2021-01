Il (nuovo) governo ha una grande occasione per tornare a fare politica estera (Di sabato 30 gennaio 2021) Le coincidenze in politica estera possono esistere, e quando si verificano andrebbero sfruttate. Questa settimana l’amministrazione Biden ha deciso di sospendere temporaneamente la vendita di munizioni all’Arabia Saudita. Gli Stati Uniti hanno chiarito che si tratta di una decisione di routine, e serve soltanto a riesaminare i contratti, ma il suo valore simbolico è evidente e segnala la discontinuità rispetto all’atteggiamento di Donald Trump, che non ha esercitato alcuna pressione su Riyad dopo l’omicidio di Jamal Khashoggi, e anzi ha intensificato i rapporti con l’Arabia Saudita. Trump ha tenuto la stessa linea riguardo il coinvolgimento dell’Arabia Saudita nella guerra in Yemen contro i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran, e cioè totale solidarietà. Un altro capitolo di grande divergenza con Joe Biden, che ha invece promesso in ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 gennaio 2021) Le coincidenze inpossono esistere, e quando si verificano andrebbero sfruttate. Questa settimana l’amministrazione Biden ha deciso di sospendere temporaneamente la vendita di munizioni all’Arabia Saudita. Gli Stati Uniti hanno chiarito che si tratta di una decisione di routine, e serve soltanto a riesaminare i contratti, ma il suo valore simbolico è evidente e segnala la discontinuità rispetto all’atteggiamento di Donald Trump, che non ha esercitato alcuna pressione su Riyad dopo l’omicidio di Jamal Khashoggi, e anzi ha intensificato i rapporti con l’Arabia Saudita. Trump ha tenuto la stessa linea riguardo il coinvolgimento dell’Arabia Saudita nella guerra in Yemen contro i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran, e cioè totale solidarietà. Un altro capitolo didivergenza con Joe Biden, che ha invece promesso in ...

