Il Milan soffre ma passa a Bologna e mantiene la vetta della classifica 

Leggi su agi

(Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Ilha vinto 2-1 sul campo dele si conferma capolista nella prima giornata del girone di ritorno. Bene anche per la Juventus che vince a Marassi 2-0 contro la Sampdoria e si conferma terza in classifica con 39 punti alle spalle dell'Inter, in attesaRoma che incontrerà domenica il Verona. Al Dall'Ara i rossonerino in vantaggio al 26mo con Rebic che mette in rete la respinta di Skorupski su un rigore calciato da Ibrahimovic per una trattenuta di Djiks su Leao. Nella ripresa al 55mo Kessie raddoppia dopo un secondo rigore concesso per mani di Soumoaoro. Per 80 minuti gli uomini di Pioli hanno controllato la gara, pur concedendo qualche occasione alla squadra di Mihajlovic, ma nel finale hanno rischiato la beffa con unche ha tentato la rimonta dopo la rete che ...