Il look del giorno | con gli stivali da cavallerizza

Un'estetica che invoca il passato e che non passa mai di moda, uno stile – country chic – estremamente versatile e attuale. Gli stivali bassi da equitazione sono qui per restare, come visto nella passerella di Michael Kors. Gli stivali da cavallerizza nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Michael Kors. Gli stivali bassi da cavallerizza, come si portano In cuoio lucido e alti fino al ginocchio, gli stivali bassi da cavallerizza si adattano con charme ai capispalla di tendenza. Realizzati in tessuti maschili, come visto nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Michael Kors, spaziano dal Pied de Poule al Principe di Galles, passando per i tweed e soprattutto le mille varianti di check bruno su sfondo color sabbia. Sono i nuovi must di stagione di stampo ...

