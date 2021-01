Il lavoro è tornato, ed è essenziale. A differenza dei lavoratori (Di sabato 30 gennaio 2021) Il lavoro, dichiarato morto da almeno quattro decenni, è tornato. Il coronavirus è riuscito non solo a disseppellirlo da tonnellate di libri e discorsi ipnotici sulla sua ingloriosa fine, ma anche a qualificarlo come “essenziale”. Più il lockdown si impone, più aumenta il distanziamento sociale e più il lavoro diventa essenziale. Dopo averci assuefatti all’idea che, nell’era della conoscenza e dell’immateriale, il capitalismo sarebbe sopravvissuto anche senza il lavoro (cioè senza il suo sfruttamento), ecco che arriva il contrordine: il lavoro esiste, è importante, anzi essenziale! Ad affermare ciò sono, in primis, le confindustrie di tutto il mondo. La corsa a definire come “essenziale” ogni attività delle imprese l’abbiamo vista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Il, dichiarato morto da almeno quattro decenni, è. Il coronavirus è riuscito non solo a disseppellirlo da tonnellate di libri e discorsi ipnotici sulla sua ingloriosa fine, ma anche a qualificarlo come “”. Più il lockdown si impone, più aumenta il distanziamento sociale e più ildiventa. Dopo averci assuefatti all’idea che, nell’era della conoscenza e dell’immateriale, il capitalismo sarebbe sopravvissuto anche senza il(cioè senza il suo sfruttamento), ecco che arriva il contrordine: ilesiste, è importante, anzi! Ad affermare ciò sono, in primis, le confindustrie di tutto il mondo. La corsa a definire come “” ogni attività delle imprese l’abbiamo vista ...

