Il dramma dell’attrice italiana | danni cerebrali permanenti

Leggi su howtodofor

(Di sabato 30 gennaio 2021) Finisce ancora una volta sotto i riflettori. L’affascinante e celebre attrice, regista, sceneggiatrice, scrittrice e cantante romana, infatti, si è raccontata nel corso di lunga intervista a ‘Oggi è un altro giorno‘, programma tv condotto da Serena Bortone. Asia ha parlato di diversi argomenti e aneddoti importanti, dal rapporto con i genitori fino all’esperienza con le droghe. E, proprio qui, la figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi ha lasciato tutti di stucco. Asia Argento,terrificante: le sue parole in diretta tv Ecco una parte del racconto di Asia Argento: “C’erano droghe nuove a quei tempi e non avevamo il controllo dei nostri genitori anche perché non c’erano i telefonini. Mio padre lavorava tantissimo anche all’estero e non avevo una grande sorveglianza. Ho partecipato a tanti rave e sembravo ...