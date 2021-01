Il Conte Ter non è scontato. Di Renzi c’è poco da fidarsi. Parla il vicepresidente della Camera, Pastorino (Leu): “Scenari ancora confusi e con Iv non si sta mai sereni” (Di sabato 30 gennaio 2021) Un’esultanza a metà, quella di Luca Pastorino. Il vicepresidente della Camera e deputato di spicco di Leu, vista la crisi politica in cui è sprofondata l’Italia e la confusione post-consultazioni (da oggi fino a martedì il presidente di Montecitorio Roberto Fico dovrà verificare se ci sono i margini di una maggioranza di governo con Pd, Leu, 5 Stelle), preferisce percorrere la strada della pazienza e dell’attesa. “Quel che è certo, ed è un ottimo segno, è che ho visto il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, molto determinato”. Un segno positivo? Assolutamente sì. Non mi era mai capitato in questi anni di vederlo così deciso. È evidente che lui, più di altri politici ha ben compreso l’emergenza che stiamo vivendo. L’ha detto lui stesso, quando ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Un’esultanza a metà, quella di Luca. Ile deputato di spicco di Leu, vista la crisi politica in cui è sprofondata l’Italia e laone post-consultazioni (da oggi fino a martedì il presidente di Montecitorio Roberto Fico dovrà verificare se ci sono i margini di una maggioranza di governo con Pd, Leu, 5 Stelle), preferisce percorrere la stradapazienza e dell’attesa. “Quel che è certo, ed è un ottimo segno, è che ho visto il nostro presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, molto determinato”. Un segno positivo? Assolutamente sì. Non mi era mai capitato in questi anni di vederlo così deciso. È evidente che lui, più di altri politici ha ben compreso l’emergenza che stiamo vivendo. L’ha detto lui stesso, quando ha ...

