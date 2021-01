Il Commissario Ricciardi, creatura letteraria di Maurizio De Giovanni, approda sugli schermi (Di sabato 30 gennaio 2021) Lunedì sera è andato in onda su Rai Uno il primo episodio della serie Il Commissario Ricciardi , prodotta dalla Tv di stato e dalla Clemart srl, trasposizione televisiva della fortunatissima creazione ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di sabato 30 gennaio 2021) Lunedì sera è andato in onda su Rai Uno il primo episodio della serie Il, prodotta dalla Tv di stato e dalla Clemart srl, trasposizione televisiva della fortunatissima creazione ...

RaiPremium : Alle 21.20 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' 1° puntata | con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansi… - RaiPremium : 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' con @LinoGuanciale Guanciale arriva su #RaiPremium! Domani alle 21.20 la prima puntata… - Radio1Rai : In arrivo stasera su @RaiUno, con la regia di Alessandro D’Alatri, la nuova Fiction 'Il Commissario Ricciardi', per… - cararosss : io come il commissario ricciardi - Elen05797713 : Livello di sanità mentale: andare in giro per Roma a caccia di autobus con il commissario ricciardi -