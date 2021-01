Il Cardinale Sepe è guarito dal Covid-19 | lascia l’ospedale 

Leggi su anteprima24

Napoli – IlCrescenzio, negativo al tampone anti-, questa mattina hato l'Ospedale Cotugno ed è andato nella sua nuova abitazione diocesana di Capodimonte. Lo rende noto la Curia arcivescovile di Napoli. "Dovrà osservare un periodo di convalescenza, per cui non potrà partecipare alla Celebrazione per l'ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo di Napoli S.E. Mons. Domenico Battaglia, che si terrà in Cattedrale alle ore 17 di martedì 2 febbraio 2021", si sottolinea.