Il Cantante Mascherato, una maschera si ritira, ecco quale e chi c'era dentro (Di sabato 30 gennaio 2021) Venerdì 29 gennaio 2021 è andata in onda la prima puntata de Il Cantante mascherato 2021. Una diretta, quella condotta da Milly Carlucci, per nulla semplice. Le nove maschere si sono esibite una dopo l'altra e i giudici hanno tratto le loro conclusioni. Alcune, per altro, alquanto bizzarre. C'è una maschera però, che sul finire della trasmissione ha deciso di autoeliminarsi in quanto impossibilitato nell'andare avanti con il travestimento. La maschera de Il 'Baby Alieno' ha avuto un malore e ha deciso di ritirarsi da Il Cantante mascherato. Nella maschera de 'Il Baby Alieno' c'erano I Ricchi e Poveri. Lo stare in quattro all'interno di un travestimento è stato molto difficoltoso.

