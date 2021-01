Il Cantante Mascherato: nel Baby Alieno malore per i Ricchi e Poveri (Di sabato 30 gennaio 2021) Esordio inaspettato per Il Cantante Mascherato. Ieri sera durante la prima puntata dello show concorrenti mascherati hanno rischiato di soffocare costringendoli al ritiro. Giù la maschera per #icmBabyAlieno? E chi se lo aspettava?! Grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo con la seconda puntata de #IlCantanteMascherato@milly carlucci @iRicchiePoveri pic.twitter.com/yxDyN4Z0a4 — Il Cantante Mascherato L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021) Esordio inaspettato per Il. Ieri sera durante la prima puntata dello show concorrenti mascherati hanno rischiato di soffocare costringendoli al ritiro. Giù la maschera per #icm? E chi se lo aspettava?! Grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo con la seconda puntata de #Il@milly carlucci @ipic.twitter.com/yxDyN4Z0a4 — IlL'articolo proviene da YesLife.it.

ziogregorin_ : RT @shondorhimes: chi ha detto che il cantante mascherato è drag race italia - Lokiandroll : RT @balc_anus: C’È LETTERALMENTE MILLY CHE HA RISCRITTO UNA PUNTATA DEL CANTANTE MASCHERATO IN UNA NOTTE - missbuonanotte : @Moscare4Massimo Loro sanno cosa piace al pubblico medio e al pubblico medio piace la pornografia sentimentale: 18%… - bepievratesil : RT @balc_anus: C’È LETTERALMENTE MILLY CHE HA RISCRITTO UNA PUNTATA DEL CANTANTE MASCHERATO IN UNA NOTTE - balc_anus : C’È LETTERALMENTE MILLY CHE HA RISCRITTO UNA PUNTATA DEL CANTANTE MASCHERATO IN UNA NOTTE -