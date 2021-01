Il Cantante Mascherato: malore per baby alieno, chi c’è sotto il costume (Di sabato 30 gennaio 2021) La prima puntata de Il Cantante Mascherato ha riservato diverse sorprese: il baby alieno ha accusato un malore e si ritirato, di chi si tratta. Non si può dire che la prima puntata de Il Cantante Mascherato non abbia riservato sorprese agli spettatori. Protagonista assoluto e incontrastato di questo primo appuntamento è stato il baby alieno. Il personaggio ha subito attirato l’attenzione su di sé durante la prima esibizione: durante il pezzo, infatti, il concorrente ha richiamato l’attenzione della conduttrice, la quale ha cercato di dissimulare ma ha compreso che qualcosa non andava. All’interno del costume l’artista si era sentito male ed ha avuto bisogno dell’arrivo dei bodyguard per uscire dal ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 30 gennaio 2021) La prima puntata de Ilha riservato diverse sorprese: ilha accusato une si ritirato, di chi si tratta. Non si può dire che la prima puntata de Ilnon abbia riservato sorprese agli spettatori. Protagonista assoluto e incontrastato di questo primo appuntamento è stato il. Il personaggio ha subito attirato l’attenzione su di sé durante la prima esibizione: durante il pezzo, infatti, il concorrente ha richiamato l’attenzione della conduttrice, la quale ha cercato di dissimulare ma ha compreso che qualcosa non andava. All’interno dell’artista si era sentito male ed ha avuto bisogno dell’arrivo dei bodyguard per uscire dal ...

Corriere : Malore per i Ricchi e Poveri sotto il costume. E si autoeliminano da «Il Cantante Mascherato» - Corriere : Malore per i Ricchi e Poveri sotto il costume. E si autoeliminano da «Il Cantante Masc... - MontiFrancy82 : @IlCantanteRai1 – svelata l’identità di Baby Alieno: sono I @iricchiepoveri. Il racconto della prima puntata - marcotamboo : @andareairesti Vabbè ma ho detto italiana eh, qua è già tanto se a 30 anni non finisci a fare il cantante mascherat… - strangerrkid : RT @eliscrivecose: Che sogno Morgan che si fa cacciare anche dal cantante mascherato -