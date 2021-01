Il cantante mascherato, Baby Alieno si ritira: chi c’è dentro la maschera? (Di sabato 30 gennaio 2021) Il cantante mascherato parte con il botto ma qualcosa mette a rischio la diretta, una delle maschere è infatti vittima di un malore, ecco cosa è successo. Ieri sera, 29 gennaio 2021, ha avuto inizio la seconda edizione del cantante mascherato, il programma di Milly Carlucci ha vissuto la prima crisi il giorno prima della diretta, quando un ballerino del corpo di ballo è risultato positivo al Covid-19. Il corpo di ballo è stato messo in isolamento preventivo e Milly Carlucci ha chiamato a raccolta i suoi ballerini di Ballerini di Ballando con le Stelle, accorsi in gran numero per aiutarla. LEGGI ANCHE>>>Il cantante mascherato, La Pecorella: Isoardi o Fialdini? LEGGI ANCHE>>>Il ... Leggi su chenews (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilparte con il botto ma qualcosa mette a rischio la diretta, una delle maschere è infatti vittima di un malore, ecco cosa è successo. Ieri sera, 29 gennaio 2021, ha avuto inizio la seconda edizione del, il programma di Milly Carlucci ha vissuto la prima crisi il giorno prima della diretta, quando un ballerino del corpo di ballo è risultato positivo al Covid-19. Il corpo di ballo è stato messo in isolamento preventivo e Milly Carlucci ha chiamato a raccolta i suoi ballerini di Ballerini di Ballando con le Stelle, accorsi in gran numero per aiutarla. LEGGI ANCHE>>>Il, La Pecorella: Isoardi o Fialdini? LEGGI ANCHE>>>Il ...

frafacchinetti : Belli capelli e ricciolina d’oro vi salutano ??! Ci vediamo questa sera alle 21:30 su RaiUno per la prima puntata d… - filippo98894953 : @Lara66301146 e' tv non realtà sveglia. Piace o non piace basta che vedi la curva degli ascolti Elisabetta e Pier f… - rossettorosso_ : Il gf ieri sera ha fatto uno share più alto rispetto al cantante mascherato. Vi prego non avvisate Alfonso che quel… - DrApocalypse : Il Cantante Mascherato parte male, battuto dal Gf Vip - ZPatrent : RT @dea_channel: grazie al 'Cantante mascherato' che ci permette di tornare ad ammirare la divina Caterina Balivo?? in tv?? e ieri la dea Cat… -