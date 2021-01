Il Cantante Mascherato, Baby Alieno si mostra e lascia la gara (Di sabato 30 gennaio 2021) Imprevisti e rivelazioni durante la prima puntata del Cantante Mascherato, lo show canoro di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Una delle nove maschere in gara, Baby Alieno, ha deciso di ritirarsi alla fine della prima puntata. Un esordio scoppiettante per il programma, che quest’anno ha accolto due new entry fra i giudici. Caterina Balivo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 30 gennaio 2021) Imprevisti e rivelazioni durante la prima puntata del, lo show canoro di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Una delle nove maschere in, ha deciso di ritirarsi alla fine della prima puntata. Un esordio scoppiettante per il programma, che quest’anno ha accolto due new entry fra i giudici. Caterina Balivo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

