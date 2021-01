“Il cantante mascherato” | Baby Alieno non respira e si ritira | nel costume i Ricchi e Poveri

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ieri sera, 29 gennaio 2021, è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della seconda edizione de “Il”. Tantissime le novità, in primis, la giuria: oltre ai soliti volti ( Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo), due news entry e precisamente Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. Poi da quest’anno ci sono gli investigatori, i quali, oltre a svolgere un ruolo di seconda giuria, sostituiscono il pubblico, il quale non può essere presente a causa del Covid-19. La prima puntata è partita con il botto e con tanto di imprevisto: una maschera in gara e precisamente ilha deciso dirsi a fine puntata e così è stato s. La sorpresa del pubblico nello scoprire chi si nascondeva dietro quel bizzarroè ...

Ultime Notizie dalla rete : cantante mascherato

Ilè tornato in televisione dopo uno stop di un anno e un altro grande successo made in Milly Carlucci, Ballando con le stelle. In onda dal 29 gennaio, prodotto in collaborazione con ...Puntuale è arrivata la replica della conduttrice tv del programma Il: 'La tv non è una guerra armata tra eserciti schierati, anche se questo fa parte del folclore. Il polverone fa ...La maschera del baby alieno ha riservato più di una sorpresa nel corso della prima puntata de Il Cantante mascherato 2021, fino all’annuncio ...Chi si nasconde dentro la maschera di orsetto? Tutti gli indizi raccolti nella prima puntata de Il cantante mascherato 2 portano a questi nomi ...