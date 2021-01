Il Cantante Mascherato | a Baby Alieno si rompe il costume in diretta e si ritira dal gioco | ecco chi c’era sotto

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ilè tornato con una nuova edizione e la prima maschera ad essere stata svelata è quella del, che è stata costretta arsi dopo essersi “rotta” sul palco.la maschera nonuna persona, bensì quattro: Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena, ovvero i Ricchi e Poveri! Ilè finito allo spareggio insieme alla Pecorella, ma per volontà dei Ricchi e Poveri lo spareggio è stato annullato e loro si sonoti dal. Ad annunciarlo è stata la Carlucci con queste parole: “Il nostroè stato un esperimento genetico e non è facile essere un...

Ha deciso di partecipare a Il Cantante Mascherato perché ha sempre avuto il sogno di cantare, ma non ha mai potuto farlo. 'Il bello del viaggio è poter perdersi per poi ritrovarsi ed è così che si ... Diretta Il Cantante Mascherato 2021: commento live puntata 29 gennaio Dalla puntata de Il Cantante Mascherato, che apre la nuova stagione, emerge un vero e proprio colpo di genio. Milly Carlucci, in apertura, ... La prima puntata de Il Cantante Mascherato 2 si conclude con un ritiro: il Baby Alieno conteneva i Ricchi e Poveri ...