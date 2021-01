Il cantante mascherato 2 chi è Orsetto: tutti i nomi e le ipotesi (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ andata in onda il 29 gennaio 2021 la prima puntata de Il cantante mascherato 2 e oggi siamo tutti qui a chiederci chi si nasconda dietro le maschere. Iniziamo quindi questa investigazione dalla maschera di Orsetto. Chi si nasconde dentro il costume dell’Orsetto? In un primo momento avevamo pensato potesse essere Giancarlo Magalli, che con quel costume poteva coprire la sua stazza. Ma dopo l’esibizione live di ieri, possiamo escluderlo davvero! La persona che si nasconde dentro l’Orsetto ha del fiato, canta anche abbastanza bene e soprattutto si muove con grande agilità tanto che nella puntata di ieri ha anche rischiato di cadere dal palco! E allora, voi avete capito chi è Orsetto? Abbiamo raccolto alcune delle idee che da ieri spopolano sui social aggiungendo anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ andata in onda il 29 gennaio 2021 la prima puntata de Il2 e oggi siamoqui a chiederci chi si nasconda dietro le maschere. Iniziamo quindi questa investigazione dalla maschera di. Chi si nasconde dentro il costume dell’? In un primo momento avevamo pensato potesse essere Giancarlo Magalli, che con quel costume poteva coprire la sua stazza. Ma dopo l’esibizione live di ieri, possiamo escluderlo davvero! La persona che si nasconde dentro l’ha del fiato, canta anche abbastanza bene e soprattutto si muove con grande agilità tanto che nella puntata di ieri ha anche rischiato di cadere dal palco! E allora, voi avete capito chi è? Abbiamo raccolto alcune delle idee che da ieri spopolano sui social aggiungendo anche ...

