Il cantante mascherato 2 che show: tante ipotesi, poche certezze. Pubblico pazzo delle maschere (Di sabato 30 gennaio 2021) Lo scorso anno a quanto pare Milly Carlucci stava solo facendo una prova generale per carburare e capire come gestire una seconda super edizione de Il cantante mascherato. E dobbiamo ammettere che ci è riuscita in pieno. Dopo la prima puntata de Il cantante mascherato 2 oggi tutti ci chiediamo chi si nasconda dietro a quelle maschere. 9 maschere, oltre 100 nomi di vip che potrebbero aver scelto di partecipare al programma del venerdì sera di Rai 1. E se lo scorso anno dopo la prima puntata avevamo praticamente “sgamato” tutti i protagonisti, oggi, a poche ore di distanza dal primo appuntamento, abbiamo solo una gran confusione. Ottimo lavoro di Milly che tra l’altro ha esordito con il botto. Baby alieno ha deciso di ritirarsi, dopo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 gennaio 2021) Lo scorso anno a quanto pare Milly Carlucci stava solo facendo una prova generale per carburare e capire come gestire una seconda super edizione de Il. E dobbiamo ammettere che ci è riuscita in pieno. Dopo la prima puntata de Il2 oggi tutti ci chiediamo chi si nasconda dietro a quelle. 9, oltre 100 nomi di vip che potrebbero aver scelto di partecipare al programma del venerdì sera di Rai 1. E se lo scorso anno dopo la prima puntata avevamo praticamente “sgamato” tutti i protagonisti, oggi, aore di distanza dal primo appuntamento, abbiamo solo una gran confusione. Ottimo lavoro di Milly che tra l’altro ha esordito con il botto. Baby alieno ha deciso di ritirarsi, dopo ...

