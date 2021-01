Il Cantante Mascherato 2 apre con un ritiro: ecco quale VIP cantava come Baby Alieno (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Cantante Mascherato torna in onda con una prima puntata bomba. Dopo l’ottimo esordio della scorsa stagione, la gara canora organizzata da Milly Carlucci quest’anno si fa più difficile ma non per questo meno interessante: nove maschere animalier dalle forme bizzarre, performance in studio colorate e impeccabili, clip i cui indizi stavolta sono davvero molto nascosti e un clima in studio da grande festa. La gara dal ritmo serratissimo ha messo in fila in meno di due ore ben nove esibizioni, corredate da altrettante nove clip di presentazione e un lungo spazio concesso ai cinque giudici VIP di fare ipotesi, teorie e congetture sui famosi Cantante mascherati. come di consueto, a fine serata, c’è stato anche il primo smascheramento che però non è arrivato dopo una eliminazione ma dopo un ritiro… Il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 gennaio 2021) Iltorna in onda con una prima puntata bomba. Dopo l’ottimo esordio della scorsa stagione, la gara canora organizzata da Milly Carlucci quest’anno si fa più difficile ma non per questo meno interessante: nove maschere animalier dalle forme bizzarre, performance in studio colorate e impeccabili, clip i cui indizi stavolta sono davvero molto nascosti e un clima in studio da grande festa. La gara dal ritmo serratissimo ha messo in fila in meno di due ore ben nove esibizioni, corredate da altrettante nove clip di presentazione e un lungo spazio concesso ai cinque giudici VIP di fare ipotesi, teorie e congetture sui famosimascherati.di consueto, a fine serata, c’è stato anche il primo smascheramento che però non è arrivato dopo una eliminazione ma dopo un… Il ...

