Idee per ripensare il modello economico dei centri urbani (Di sabato 30 gennaio 2021) La pandemia in corso impone un ripensamento del modello economico corrente per rafforzare la riflessione sui profili ambientali e sociali venuta in rilievo nella sua imprescindibile centralità. Ha anche reso lampante una massiccia necessità di intervento sui punti nodali delle grandi città, come il sistema sanitario, che nell’emergenza ha accusato i suoi limiti, le infrastrutture digitali, il trasporto urbano, il sistema scolastico, riorganizzato virtualmente in tempi ristretti. Allo stesso tempo, nel passaggio forzato a una situazione di distanziamento sociale, abbiamo percepito come una comunità meno congestionata, con meno traffico e un lavoro organizzato sulle esigenze delle persone, offra segnali inequivocabili su come ridefinire le comunità nel futuro, con uno slancio nuovo verso la personalizzazione del profilo lavorativo e la tutela ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 gennaio 2021) La pandemia in corso impone un ripensamento delcorrente per rafforzare la riflessione sui profili ambientali e sociali venuta in rilievo nella sua imprescindibile centralità. Ha anche reso lampante una massiccia necessità di intervento sui punti nodali delle grandi città, come il sistema sanitario, che nell’emergenza ha accusato i suoi limiti, le infrastrutture digitali, il trasporto urbano, il sistema scolastico, riorganizzato virtualmente in tempi ristretti. Allo stesso tempo, nel passaggio forzato a una situazione di distanziamento sociale, abbiamo percepito come una comunità meno congestionata, con meno traffico e un lavoro organizzato sulle esigenze delle persone, offra segnali inequivocabili su come ridefinire le comunità nel futuro, con uno slancio nuovo verso la personalizzazione del profilo lavorativo e la tutela ...

matteorenzi : In queste ore stanno attaccando @TeresaBellanova perché non ci sono le foto di quando faceva la bracciante. Era un… - marattin : E se invece di continuare a discutere o mettere veti sui nomi, ci mettessimo a parlare di 5 (decisive) cose su cui… - StefanoFeltri : Il problema non è solo Matteo Renzi, il problema è un paese che tollera il fatto che un senatore della Repubblica p… - gpr480_vicenza : RT @IEGexpo: La #creatività è fantasia e colore, risveglio, esuberanza e trasformazione. In scena a #Vicenza dal 27 al 30 maggio il Salone… - HabibyEl : RT @matteorenzi: In queste ore stanno attaccando @TeresaBellanova perché non ci sono le foto di quando faceva la bracciante. Era un argomen… -

Ultime Notizie dalla rete : Idee per L'emergenza apre ogni decennio, e spegne il dissenso

Il nemico contro cui combattere per l'emancipazione mi pare chiaro. (Ugo Mattei, 'Covid - 19 strumento per la deportazione digitale dell'umanità', da 'Come Don Chisciotte' del 28 gennaio 2021). Le ...

Conte: o riconferma o elezioni. Ma con questa mossa si è alienato il sostegno di Pd e M5s

...dello Stato non sono stati fatti nomi ma i soliti bene informati giurano che l'ex presidente del consiglio abbia già in testa parecchie idee su chi potrebbe prendere il posto di 'Giuseppi': non per ...

Idee per un welfare natality friendly (29/01/2021) Vita La città circolareIdee per ripensare il modello economico dei centri urbani

Gli ambienti metropolitani, in cui vive più della metà della popolazione mondiale e si produce più dell’80 per cento della ricchezza, sono i laboratori ideali di un modello economico competitivo ma an ...

Per una cultura liberale

Come tutelare le libertà individuali. Ne parliamo il 30 e 31 gennaio a Piacenza Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti ...

Il nemico contro cui combatterel'emancipazione mi pare chiaro. (Ugo Mattei, 'Covid - 19 strumentola deportazione digitale dell'umanità', da 'Come Don Chisciotte' del 28 gennaio 2021). Le ......dello Stato non sono stati fatti nomi ma i soliti bene informati giurano che l'ex presidente del consiglio abbia già in testa parecchiesu chi potrebbe prendere il posto di 'Giuseppi': non...Gli ambienti metropolitani, in cui vive più della metà della popolazione mondiale e si produce più dell’80 per cento della ricchezza, sono i laboratori ideali di un modello economico competitivo ma an ...Come tutelare le libertà individuali. Ne parliamo il 30 e 31 gennaio a Piacenza Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti ...