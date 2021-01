Idee per ripensare il modello economico dei centri urbani (Di sabato 30 gennaio 2021) La pandemia in corso impone un ripensamento del modello economico corrente per rafforzare la riflessione sui profili ambientali e sociali venuta in rilievo nella sua imprescindibile centralità. Ha anche reso lampante una massiccia necessità di intervento sui punti nodali delle grandi città, come il sistema sanitario, che nell’emergenza ha accusato i suoi limiti, le infrastrutture digitali, il trasporto urbano, il sistema scolastico, riorganizzato virtualmente in tempi ristretti. Allo stesso tempo, nel passaggio forzato a una situazione di distanziamento sociale, abbiamo percepito come una comunità meno congestionata, con meno traffico e un lavoro organizzato sulle esigenze delle persone, offra segnali inequivocabili su come ridefinire le comunità nel futuro, con uno slancio nuovo verso la personalizzazione del profilo lavorativo e la tutela ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 gennaio 2021) La pandemia in corso impone un ripensamento delcorrente per rafforzare la riflessione sui profili ambientali e sociali venuta in rilievo nella sua imprescindibile centralità. Ha anche reso lampante una massiccia necessità di intervento sui punti nodali delle grandi città, come il sistema sanitario, che nell’emergenza ha accusato i suoi limiti, le infrastrutture digitali, il trasporto urbano, il sistema scolastico, riorganizzato virtualmente in tempi ristretti. Allo stesso tempo, nel passaggio forzato a una situazione di distanziamento sociale, abbiamo percepito come una comunità meno congestionata, con meno traffico e un lavoro organizzato sulle esigenze delle persone, offra segnali inequivocabili su come ridefinire le comunità nel futuro, con uno slancio nuovo verso la personalizzazione del profilo lavorativo e la tutela ...

FicarraePicone : “Il disturbo narcisistico di personalità è un disturbo della personalità che si caratterizza per idee di grandiosit… - CottarelliCPI : In quest'epoca di accesi estremismi e di ferme certezze passeggere, questa citazione di Bertrand Russell mi sembra… - StefanoFeltri : Il problema non è solo Matteo Renzi, il problema è un paese che tollera il fatto che un senatore della Repubblica p… - VeritaDico : @insopportabile @concitadeg @nzingaretti Concita:un mito.definire Zingaretti un sughero.....che galleggia sì ma tra… - Sejev9 : @ropelato_l Bella domanda. Ci credo in parte. Nel senso che è vero che le nostre idee riescono a materializzarsi, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Idee per Auschwitz - Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web

Leggi anche Con easyJet l'autunno è scontato: voli in offerta per l'Europa Ryanair pensa all'estate: l'offerta lampo per volare in Europa WizzAir, si vola da 14,99 euro: le offerte per viaggiare in ...

Il futuro degli uffici

Il New Yorker ha raccolto idee e previsioni di amministratori delegati e società che si occupano di spazi di lavoro, chiedendosi se la pandemia li abbia cambiati per sempre

Idee per un welfare natality friendly (29/01/2021) Vita Il futuro degli uffici

Il New Yorker ha raccolto idee e previsioni di amministratori delegati e società che si occupano di spazi di lavoro, chiedendosi se la pandemia li abbia cambiati per sempre ...

Alto artigianato, il rilancio dal Bauhaus – Il progetto di Ursula von der Leyen sul Nuovo Bauhaus Europeo

Alto artigianato, il rilancio dal Bauhaus articolo di Achille Colombo Clerici su QN IL GIORNO del 30 gennaio 2021 – di Achille Colombo Clerici Data: 31 gennaio 2021 ‘Alto artigianato, ...

Leggi anche Con easyJet l'autunno è scontato: voli in offertal'Europa Ryanair pensa all'estate: l'offerta lampovolare in Europa WizzAir, si vola da 14,99 euro: le offerteviaggiare in ...Il New Yorker ha raccoltoe previsioni di amministratori delegati e società che si occupano di spazi di lavoro, chiedendosi se la pandemia li abbia cambiatisempreIl New Yorker ha raccolto idee e previsioni di amministratori delegati e società che si occupano di spazi di lavoro, chiedendosi se la pandemia li abbia cambiati per sempre ...Alto artigianato, il rilancio dal Bauhaus articolo di Achille Colombo Clerici su QN IL GIORNO del 30 gennaio 2021 – di Achille Colombo Clerici Data: 31 gennaio 2021 ‘Alto artigianato, ...