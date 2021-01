Ibra trema dal dischetto: ecco quanti rigori ha sbagliato (Di sabato 30 gennaio 2021) Ibrahimovic non riesce proprio a far pace con il dischetto: il rigore sbagliato dal Milan a Bologna vale come quinto errore annuale dagli undici metri dello svedese Non è proprio il momento migliore della seconda vita sportiva di Ibrahimovic al Milan e a testimoniarlo è il rigore sbagliato a Bologna. Il giocatore svedese, dopo essere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 gennaio 2021)himovic non riesce proprio a far pace con il: il rigoredal Milan a Bologna vale come quinto errore annuale dagli undici metri dello svedese Non è proprio il momento migliore della seconda vita sportiva dihimovic al Milan e a testimoniarlo è il rigorea Bologna. Il giocatore svedese, dopo essere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

chiara_nardi : SENTILA LA TRAVERSA CHE TREMA, TUTTA PER TE IBRA - xj_hutch : il mio ragazzo che 'Ibra e Lukaku sono come Goku e Vegeta, se si scontrano trema la terra' cit. #InterMilan - diego_garbin : Lukaku incazzato fa paura ..... Ibra trema - BeBe90 : I coraggiosi che si metteranno tra Ibra e Lukaku? ?????? Trema il culo a me che sono sul divano ?? Ibra ?? #InterMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra trema Milan, tre soluzioni per Ibra e Mandzukic. Ma che fine farà Leao?

E la Serie A trema. Ok, il croato non gioca da un po' di tempo, ma basta incrociare il suo sguardo ... Pioli ha già detto che Ibra e Mario possono giocare insieme, ma al momento sembra più una minaccia ...

Serie A: Milan vince a Cagliari

Nessun brivido per la porta di Donnarumma nella prima frazione, trema invece al 36' quella di ... Una palla gol in fotocopia nel giro di un minuto e in fotocopia - Simeone da un lato, Ibra per la ...

Ibra trema dal dischetto: ecco quanti rigori ha sbagliato SerieANews

Ibra-Lukaku, e dal saloon esce Eriksen

Che lite in campo: «Non mi ridere in faccia». «Dici solo str...» Il danese disegna la punizione perfetta, Inter in semifinale ...

