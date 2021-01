Iacopo Melio torna in ospedale per forti sintomi legati al covid Finirà | prima o poi

(Di sabato 30 gennaio 2021) “Sonoto in. Faranno esami per capire alcune cose legate al: continuo ad avereoltre ad una perdita di peso importante, che dovrò recuperare con tanto tempo e pazienza, attraverso anche nutrizione in vena.o poi”. Lo ha annunciato su Twitter, consigliere Regione Toscana e attivista per i diritti dei disabili, che era stato ricoveratodi Natale dopo essere risultato positivo al Coronavirus.Dopo la comunicazione, la frase “Forza” è entrata tra i trend topic di Twitter. Tantissimi utenti esprimono solidarietà a, augurandogli una pronta guarigione. Il primo annuncio sulla malattia risale al 18 dicembre. ...

GianlucaCasponi : @iacopo_melio Qui siamo profeti del modino. Daje! - nail18coerenza : @iacopo_melio Forza forza forza - lindaeciao : @iacopo_melio Mia mamma è morta il 16. Tipo 1 mese e mezzo di ospedale. Sono dilaniata. - ToninoGazzella : @iacopo_melio Daje, Iacopo ! - Carvalho012345 : @iacopo_melio Forza Iacopo!! Recupera le energie e la salute! -

