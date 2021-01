Iacopo Melio è di nuovo in ospedale: ha ancora forti sintomi legati al Covid (Di sabato 30 gennaio 2021) Iacopo Melio è di nuovo in ospedale: il consigliere regionale della Toscana e attivista per i diritti delle persone con disabilità ha affidato a twitter l'annuncio che la sua battaglia contro il Covid ... Leggi su globalist (Di sabato 30 gennaio 2021)è diin: il consigliere regionale della Toscana e attivista per i diritti delle persone con disabilità ha affidato a twitter l'annuncio che la sua battaglia contro il...

