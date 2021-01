Iacopo Melio, di nuovo ricoverato per Covid il consigliere regionale della Toscana (Di sabato 30 gennaio 2021) Forti sintomi a causa del Covid e una grave perdita di peso con annessi problemi di deglutizione. Iacopo Melio è di nuovo in ospedale a causa degli effetti del Coronavirus che lo aveva già colpito e obbligato ad un ricovero all’ospedale San Giuseppe di Empoli a inizio gennaio, poi dimesso dopo qualche giorno perché il suo quadro clinico generale era migliorato pur presentando comunque “sintomi forti”. “Da mercoledì sono in ospedale”, scrive il 30 gennaio il consigliere regionale toscano del Pd sulla sua pagina Facebook. “Faranno esami e accertamenti per capire alcune cose legate ai sintomi del Covid, che continuano ad essere forti, e ad una perdita di peso importante che dovrò tenere sotto controllo e recuperare il prima possibile, ritornando a mangiare cibo normale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Forti sintomi a causa dele una grave perdita di peso con annessi problemi di deglutizione.è diin ospedale a causa degli effetti del Coronavirus che lo aveva già colpito e obbligato ad un ricovero all’ospedale San Giuseppe di Empoli a inizio gennaio, poi dimesso dopo qualche giorno perché il suo quadro clinico generale era migliorato pur presentando comunque “sintomi forti”. “Da mercoledì sono in ospedale”, scrive il 30 gennaio iltoscano del Pd sulla sua pagina Facebook. “Faranno esami e accertamenti per capire alcune cose legate ai sintomi del, che continuano ad essere forti, e ad una perdita di peso importante che dovrò tenere sotto controllo e recuperare il prima possibile, ritornando a mangiare cibo normale, ...

