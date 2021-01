I trans nati maschi potranno gareggiare contro le ragazze: addio sport femminile (Di sabato 30 gennaio 2021) Fonti della Gazzetta dello sport dicono che Cairo stia pensando a questa soluzione per salvare la stagione del Torino. Pubblicità Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 gennaio 2021) Fonti della Gazzetta dellodicono che Cairo stia pensando a questa soluzione per salvare la stagione del Torino. Pubblicità

