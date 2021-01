I Samsung Galaxy S21 si aggiornano in Italia con miglioramenti fotografici (Di sabato 30 gennaio 2021) Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra si aggiornano in Italia coi firmware G99XBXXU1AUAB: ecco le novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 30 gennaio 2021)S21,S21+ eS21 Ultra siincoi firmware G99XBXXU1AUAB: ecco le novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

