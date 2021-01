“I rumori, quella strana presenza…”. Scoperta choc nella casa del GF Vip. Il vippone spiffera tutto (Di sabato 30 gennaio 2021) Si è svolta la nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’ nella serata del 29 gennaio. Uno dei momenti più emozionanti si è verificato con l’arrivo di Walter Zenga, che ha finalmente avuto un confronto con il figlio Andrea. Non è proprio andato nel migliore dei modi, visto che le posizioni sembrano comunque abbastanza distanti. Al termine dell’incontro il gieffino è scoppiato a piangere, dopo essersi trattenuto davanti al genitore. In più, Pierpaolo Pretelli ha raggiunto la finale del programma. Grosse polemiche si sono materializzate inoltre tra Dayane Mello e Giulia Salemi, che nella mattinata del 30 gennaio si sono scontrate duramente. Tutta colpa della nomination della modella brasiliana, che ha deluso l’influencer italo-persiana, la quale l’ha accusata di vero e proprio tradimento. Ma ciò che è emerso è anche un altro particolare davvero misterioso ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Si è svolta la nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’serata del 29 gennaio. Uno dei momenti più emozionanti si è verificato con l’arrivo di Walter Zenga, che ha finalmente avuto un confronto con il figlio Andrea. Non è proprio andato nel migliore dei modi, visto che le posizioni sembrano comunque abbastanza distanti. Al termine dell’incontro il gieffino è scoppiato a piangere, dopo essersi trattenuto davanti al genitore. In più, Pierpaolo Pretelli ha raggiunto la finale del programma. Grosse polemiche si sono materializzate inoltre tra Dayane Mello e Giulia Salemi, chemattinata del 30 gennaio si sono scontrate duramente. Tutta colpa della nomination della modella brasiliana, che ha deluso l’influencer italo-persiana, la quale l’ha accusata di vero e proprio tradimento. Ma ciò che è emerso è anche un altro particolare davvero misterioso ...

