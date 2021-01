Hockey pista, Serie A1: Montebello e Sandrigo fanno frenare Valdagno, in attesa del Lodi (Di domenica 31 gennaio 2021) Non c’è una serata banale nella Serie A1 di Hockey pista 2020/2021. In questo sabato sera infatti, dove si sono giocati cinque dei sette match in programma per la diciassettesima giornata di stagione regolare, non sono mancati i colpi di scena. In attesa dei posticipi Correggio-Bassano (31 gennaio h 18) e soprattutto Trissino-Lodi (3 febbraio h 20.45), il resto delle sfide ha regalato risultati per certi versi imprevedibili. A frenare sono state infatti il Forte dei Marmi, bloccato sul 3-3 dal Montebello, e il Valdagno, inchiodato sul 3-3 dal Montebello, mentre Sarzana si è sbarazzato facilmente del Breganze (5-1), così come a fatto – a una diversa latitudine di classifica – il Grosseto sullo Scandiano (6-2), con l’affermazione del ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Non c’è una serata banale nellaA1 di2020/2021. In questo sabato sera infatti, dove si sono giocati cinque dei sette match in programma per la diciassettesima giornata di stagione regolare, non sono mancati i colpi di scena. Indei posticipi Correggio-Bassano (31 gennaio h 18) e soprattutto Trissino-(3 febbraio h 20.45), il resto delle sfide ha regalato risultati per certi versi imprevedibili. Asono state infatti il Forte dei Marmi, bloccato sul 3-3 dal, e il, inchiodato sul 3-3 dal, mentre Sarzana si è sbarazzato facilmente del Breganze (5-1), così come a fatto – a una diversa latitudine di classifica – il Grosseto sullo Scandiano (6-2), con l’affermazione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista Engas Hockey Vercelli batte Hockey Trissino 05 per 5 - 2

In pista si vede hockey di alto profilo : Brusa compie una pregevole azione personale, Cunegatti gli nega la rete con altrettanta classe. Trissino è vivo con Schiavo e, dopo 3 minuti, D'Alessandro ...

Hockey giovanile, l'Under 17 castiglionese è ferma. Tornerà in pista tra una settimana

Castiglione della Pescaia: Nelle giovanili ferma la under17 che tornerà a giocare il 7 febbraio, domenica il Riparbelli Castiglione per la nona e ultima giornata d'andata del campionato tosco - ligure ...

Hockey pista, Serie A1: Montebello e Sandrigo fanno frenare Valdagno, in attesa del Lodi OA Sport IHL: definite le semifinaliste di Coppa Italia

Merano, Unterland, Varese e Caldaro si qualificano alle semifinali di Coppa Italia, gli accoppiamenti saranno noti al termine del prossimo turno, l’unica certezza è il primo posto del Merano nella […] ...

Engas Hockey Vercelli batte Hockey Trissino 05 per 5-2

Partita avvincente fra Engas Hockey Vercelli e Hockey Trissino 05 questa sera al Palapregnolato del rione Isola. I vercellesi portano a casa la loro undicesima vittoria consecutiva per 5-2, non senza ...

In pista si vede hockey di alto profilo: Brusa compie una pregevole azione personale, Cunegatti gli nega la rete con altrettanta classe. Trissino è vivo con Schiavo e, dopo 3 minuti, D'Alessandro ...

Castiglione della Pescaia: Nelle giovanili ferma la under17 che tornerà a giocare il 7 febbraio, domenica il Riparbelli Castiglione per la nona e ultima giornata d'andata del campionato tosco - ligure ...

Merano, Unterland, Varese e Caldaro si qualificano alle semifinali di Coppa Italia, gli accoppiamenti saranno noti al termine del prossimo turno, l'unica certezza è il primo posto del Merano nella […] ...

Partita avvincente fra Engas Hockey Vercelli e Hockey Trissino 05 questa sera al Palapregnolato del rione Isola. I vercellesi portano a casa la loro undicesima vittoria consecutiva per 5-2, non senza ...