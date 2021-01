Hitler viene nominato cancelliere dal presidente von Hidenburg (Di sabato 30 gennaio 2021) Il 30 Gennaio del 1933 Hitler veniva elevato al rango di cancelliere dal presidente Von Hidenburg. Nel 1934 dopo la morte del presidente Paul Von Hindenburg, gli venne attribuito per legge il titolo di Fuhrer e cancelliere del Reich. Una volta prese in mano le redini Hitler otterrà i pieni poteri e creerà uno stato dittatoriale. Con il riarmo della Germania e il programma di ristrutturazione economica, Hitler persegui una politica estera aggressiva. La politica estera in questione mirava ad espandersi verso l’Europa orientale. Il 1 Settembre 1939 invase la Polonia provocando lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Hitler cancelliere photo credits:culture.globalist.itHitler, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Il 30 Gennaio del 1933veniva elevato al rango didalVon. Nel 1934 dopo la morte delPaul Von Hindenburg, gli venne attribuito per legge il titolo di Fuhrer edel Reich. Una volta prese in mano le rediniotterrà i pieni poteri e creerà uno stato dittatoriale. Con il riarmo della Germania e il programma di ristrutturazione economica,persegui una politica estera aggressiva. La politica estera in questione mirava ad espandersi verso l’Europa orientale. Il 1 Settembre 1939 invase la Polonia provocando lo scoppio della Seconda guerra mondiale.photo credits:culture.globalist.it, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Hitler viene Ghigliottinata a soli 21 anni per aver detto no a Hitler

«Ogni parola di Hitler è una bugia», scrivono, chiamando i tedeschi a resistere senza violenza, a ... Sophie Scholl viene ghigliottinata a 21 anni dal Tribunale del popolo di Monaco di Baviera, il 22 ...

Lì conosce un suo coetaneo, Lutz, un membro della gioventù di Hitler il cui padre è un rigido e ... Quando Lutz viene improvvisamente inviato al fronte, la giovane ragazza, che nel frattempo scopre di ...

Il Metropolitan Today di oggi ricorda l'ascesa al potere di Adolf Hitler. Hitler diventerà cancelliere e il più grande dittatore del '900.

Il grande dittatore

Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.

