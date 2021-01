Highlights e gol Arsenal-Manchester United 0-0 | Premier League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ildelle azioni salienti di, incontro valido per la ventunesima giornata della. Il big match britannico si è concluso con il risultato di 0-0, sfida non esattamente esaltante e caratterizzata da un ritmo di gioco spezzettato, poco fluido, per merito delle due retroguardie protagoniste. Porte inviolate per gli estremi difensori, ma attaccanti privi di guizzi geniali. Di seguito gliintegrali di, aggiornati al termine dei 90? regolamentari. SportFace.