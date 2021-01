Hai i due euro dell’Andorra? Incredibile, ecco quanto valgono (Di sabato 30 gennaio 2021) L’euro è la valuta circolante anche ne piccolo principato di Andorra, situato tra la Spagna e la Francia, dopo gli accordi con l’UE siglati nel 2011 hanno dato il via alla produzione ed alla circolazione degli euro andorrani a partire dal 2015. 2 euro di Andorra Esattamente come Monaco, San Marino e Città del Vaticano, anche Andorra appartiene alla lista di paesi che non appartengono all’Unione europea ma che utilizzano bilateralmente l’euro. ecco perchè dal 2014 ad oggi Androrra ha coniato in tutto 11 esemplari differenti di monete da 2 euro commemorative, che sono anche quelle più interessanti dal punto di vista numismatico. Come i paesi sopracitati, non partecipa alle emissioni comuni e di fatto ha una certa libertà in fatto di gestione della propria valuta. Tra gli ... Leggi su android-news.eu (Di sabato 30 gennaio 2021) L’è la valuta circolante anche ne piccolo principato di Andorra, situato tra la Spagna e la Francia, dopo gli accordi con l’UE siglati nel 2011 hanno dato il via alla produzione ed alla circolazione degliandorrani a partire dal 2015. 2di Andorra Esattamente come Monaco, San Marino e Città del Vaticano, anche Andorra appartiene alla lista di paesi che non appartengono all’Unionepea ma che utilizzano bilateralmente l’perchè dal 2014 ad oggi Androrra ha coniato in tutto 11 esemplari differenti di monete da 2commemorative, che sono anche quelle più interessanti dal punto di vista numismatico. Come i paesi sopracitati, non partecipa alle emissioni comuni e di fatto ha una certa libertà in fatto di gestione della propria valuta. Tra gli ...

