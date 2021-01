Hai bisogno del dentista? Da oggi basta cifre folli, così risparmierai tantissimo (Di sabato 30 gennaio 2021) Diciamolo con sincerità, il dentista è un incubo per tutti: da oggi basta cifre folli, così risparmierai tantissimo, pochi semplici consigli davvero utilissimi basta cifre folli dal dentista, così risparmierai tantissimo (fonte pixabey)Il dentista, ammettiamolo, è un vero incubo per tutti. Croce e delizia, poiché si prende cura dei nostri denti, del nostro sorriso e della salute della nostra bocca ma, al contempo, ci costringe a ore di sedute spesso fastidiose. Per non parlare del lato economico, un vero e proprio colpo al cuore che spesso induce le persone a rimandare di volta in volta una visita invece necessaria. ... Leggi su altranotizia (Di sabato 30 gennaio 2021) Diciamolo con sincerità, ilè un incubo per tutti: da, pochi semplici consigli davvero utilissimidal(fonte pixabey)Il, ammettiamolo, è un vero incubo per tutti. Croce e delizia, poiché si prende cura dei nostri denti, del nostro sorriso e della salute della nostra bocca ma, al contempo, ci costringe a ore di sedute spesso fastidiose. Per non parlare del lato economico, un vero e proprio colpo al cuore che spesso induce le persone a rimandare di volta in volta una visita invece necessaria. ...

chiamamibarry : @vittooronchetti grazie mille, non capisco che mi succede, non dovrei essere 'felice' in questi momenti. adesso ved… - vittooronchetti : @chiamamibarry un po' ti capisco anche per me in questo periodo è così, se ti va di parlarne o ne hai bisogno sappi che io ci sono :) - needs_najwa : @_madameclark_ Ehi ehi ehi, calma, adesso devo scappare ma dopo ti scrivo e ne parliamo un attimo insieme okay??? sono qui se hai bisogno - louisxbravexx : @im_sfigato mi dispiace se hai bisogno scrivimi - CamPagIT : @TAEshadowlikeme Oh no, hai provato a parlarne con qualcuno di vicino, che sai che ascolterà? A volte il metodo cat… -