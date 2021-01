Grumo Appula: sedicenne morto ai piedi della torre del pastificio a fuoco Bari: stamattina i funerali del bambino di nove anni trovato impiccato in casa (Di sabato 30 gennaio 2021) A terra il cadavere del ragazzo.Ai piedi della torre dell’ex pastificio abbandonato, alta cinquanta metri. All’ultimo piano della torre era stato dato fuoco a dei cartoni, l’incendio è divenuto incontrollabile. Si ipotizza che il sedicenne sia precipitato nel vuoto da quell’altezza. Indagine dei carabinieri sulla morte del ragazzo in serata a Grumo Appula. Non è esclusa alcuna ipotesi per la causa. A Bari, nella chiesa di Santa Fara, si sono svolti stamani i funerali del bambino trovato impiccato in casa. Esequie celebrate dall’arcivescovo Giuseppe Satriano. “Restiamo umani”, l’esortazione nell’omelia. Al rito hanno ... Leggi su noinotizie (Di sabato 30 gennaio 2021) A terra il cadavere del ragazzo.Aidell’exabbandonato, alta cinquanta metri. All’ultimo pianoera stato datoa dei cartoni, l’incendio è divenuto incontrollabile. Si ipotizza che ilsia precipitato nel vuoto da quell’altezza. Indagine dei carabinieri sulla morte del ragazzo in serata a. Non è esclusa alcuna ipotesi per la causa. A, nella chiesa di Santa Fara, si sono svolti stamani idelin. Esequie celebrate dall’arcivescovo Giuseppe Satriano. “Restiamo umani”, l’esortazione nell’omelia. Al rito hanno ...

