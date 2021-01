Grande Fratello Vip, Enock Barwuah furioso dopo le parole di Alda D’Eusanio: ecco lo sfogo (Di domenica 31 gennaio 2021) Poche ore fa Alda D’Eusanio, entrata venerdì al Grande Fratello Vip, ha probabilmente segnato il suo destino all’interno della casa, dopo aver pronunciato la N word, costata già in passato la squalifica a Fausto Leali. La D’Eusanio, avendo pronunciato la stessa parola durante una conversazione con gli altri inquilini, potrebbe quindi subire la stessa sorte. Lunedì probabilmente avremo un responso da parte della produzione e di Alfonso Signorini, ma già ora vediamo un gran trambusto sui social, dove si invoca la squalifica. A parlare ora è anche Enock Barwuah, ex concorrente, che su Instagram si è sfogato così Che schifo! Questo non è un errore, ma molto di più. Una volta ancora nel contesto di #GFVIP si permettono di usare questo termine ... Leggi su trendit (Di domenica 31 gennaio 2021) Poche ore fa, entrata venerdì alVip, ha probabilmente segnato il suo destino all’interno della casa,aver pronunciato la N word, costata già in passato la squalifica a Fausto Leali. La, avendo pronunciato la stessa parola durante una conversazione con gli altri inquilini, potrebbe quindi subire la stessa sorte. Lunedì probabilmente avremo un responso da parte della produzione e di Alfonso Signorini, ma già ora vediamo un gran trambusto sui social, dove si invoca la squalifica. A parlare ora è anche, ex concorrente, che su Instagram si è sfogato così Che schifo! Questo non è un errore, ma molto di più. Una volta ancora nel contesto di #GFVIP si permettono di usare questo termine ...

