‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Chia sulla trentacinquesima puntata

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ieri, nel commentare ladi Uomini e Donne, avevo scritto che la mia già scarsa fiducia nell’umanità era andata a putta*e nell’udire applausi scroscianti per bulletti di periferia come Armando Incarnato, stamattina dopo aver letto gli ascolti della sfida tra Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci e il Gf Vip 5 di Alfonso Signorini non posso che gettare completamente la spugna perché quando è troppo è troppo anche per me. E l’idea che Signorini (dopo aver abbondantemente messo le mani avanti, da bravo paracu*o) in questo momento stia brindando col Santero per aver sconfitto Milly nonostante laTREMENDA che ci ha propinato ieri mi manda ai pazzi, giuro. Cioè, io ero obbligata a seguire il Gf Vip perché ci dovevo scrivere un’opinione sopra, e già ho sofferto tantissimo nel resistere fino all’una e mezza appresso a Cristiano Malgioglio ...