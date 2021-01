Grande Fratello VIP 5 elegge il secondo finalista: ha vinto il televoto grazie ai PreLemi (Di sabato 30 gennaio 2021) Mentre a Il Cantante Mascherato succedeva il dramma del Baby Alieno che si è aperto in due come una cozza, nella casa del Grande Fratello VIP 5 hanno fatto un altro passetto verso la finale programmata per il prossimo primo marzo 2021. Qual è questo nuovo passetto? L’elezione del secondo finalista ufficiale. Nel corso della settimana, Alfonso Signorini ha lasciato aperto un televoto che ha visto al ballottaggio due soli vipponi uomini: il pubblico da casa ha potuto scegliere se mandare alla finale Andrea Zelletta ( l’ex tronista di Uomini e Donne ribattezzato tristemente “comodino”) oppure Pierpaolo Pretelli (l’ex velino di Striscia la Notizia, ora al centro di un presunto triangolo fra lui, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci). Una volta chiuso il televoto, il conduttore ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 gennaio 2021) Mentre a Il Cantante Mascherato succedeva il dramma del Baby Alieno che si è aperto in due come una cozza, nella casa delVIP 5 hanno fatto un altro passetto verso la finale programmata per il prossimo primo marzo 2021. Qual è questo nuovo passetto? L’elezione delufficiale. Nel corso della settimana, Alfonso Signorini ha lasciato aperto unche ha visto al ballottaggio due soli vipponi uomini: il pubblico da casa ha potuto scegliere se mandare alla finale Andrea Zelletta ( l’ex tronista di Uomini e Donne ribattezzato tristemente “comodino”) oppure Pierpaolo Pretelli (l’ex velino di Striscia la Notizia, ora al centro di un presunto triangolo fra lui, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci). Una volta chiuso il, il conduttore ha ...

