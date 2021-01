Governo: Zingaretti, 'tutti siano leali su patto legislatura, non si può sbagliare' (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Noi vediamo l'occasione del patto di legislatura come un'occasione non per tornare all'Italia pre-pandemia ma per ricostruire questo Paese dando agli italiani fiducia e speranza. Noi faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo obiettivo, ci permettiamo di fare un appello affinchè tutti lo siano perchè a questo punto non si può davvero sbagliare". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro della delegazione dem con il presidente Roberto Fico. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Noi vediamo l'occasione deldicome un'occasione non per tornare all'Italia pre-pandemia ma per ricostruire questo Paese dando agli italiani fiducia e speranza. Noi faremo di tutto per esseree coerenti con questo obiettivo, ci permettiamo di fare un appello affinchèloperchè a questo punto non si può davvero". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, al termine dell'incontro della delegazione dem con il presidente Roberto Fico.

