ilriformista : Dopo un mese di insulti e offese, @matteorenzi si riprende la scena. Detta l’agenda al governo che verrà. Ma non in… - MediasetTgcom24 : Governo, Zingaretti: indichiamo solo Conte, garantisce equilibrio #zingaretti - Rinaldi_euro : Il Pd raduna pure le correnti durante la crisi. Il partito non basta… - MariellaLoi : RT @MediasetTgcom24: Governo, Zingaretti: indichiamo solo Conte, garantisce equilibrio #zingaretti - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Governo, Zingaretti: indichiamo solo Conte, garantisce equilibrio #zingaretti -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti

Il Pd 'ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari'. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola, precisando che Conte 'ha ottenuto già la fiducia piena alla Camera dei deputati e un sostegno amplissimo al Senato. Ha lavorato con noi ed è in grado di garantire equilibrio e una ...Così il segretario del Pd, Nicola. 'Occorre sviluppare in queste ore quel confronto ... Mantenere la dignità della politica è un tutt'uno con la ricostruzione di unampio fondato su ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Il Presidente Mattarella sta dimostrando, ancora una volta, saggezza ed equilibrio. Il presidente Fico ha davanti a sé un impegno di grande importanza e sa di poter contar ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) - La delegazione del Partito Democratico che incontrerà il presidente Roberto Fico è composta dal segretario Nicola ...