Governo revoca l’export di bombe all’Arabia Saudita

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ilitaliano ha deciso dirediitaliane in Arabiaed Emirati Arabi. L’Uama, ovvero l’unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, ha dato il suo benestare e tale decisione blocca l’esportazione in questi due paesi di ben 12.700 ordigni. Risoluzione del Parlamento a dicembre 2020 Il via libera concesso da Uama segue la risoluzione del Parlamento del dicembre del 2020, che ha visto in prima linea le deputate Yana Chiara Ehm del Movimento 5 Stelle e Lia Quartapelle del Partito democratico. Si richiedeva la proroga deldegli armamenti verso l’Arabiae gli Emirati Arabi, in vigore già dal 2019. Tale accordo risaliva alRenzi Tale accordo, firmato nel 2016, durante il ...

Andando a leggere l'ordine in dettaglio , si specifica non solo ladel memorandum ... Trump e il suosi sono battuti come leoni sino all'ultimo giorno del loro incarico. Le decisioni ...... ha depositato un'interrogazione in cui chiede aldi 'sapere come sia possibile che il ... E poco dopo il sottosegretario degli Esteri, Manlio Di Stefano, saluta la firma dellaall'...Tra l’altro uno dei caratteri più lodati dal senatore dal “Rinascimento” saudita, di cui il principe ereditario Mohammad bin Salman è il massimo artefice, riguarda “l’invidiabile basso costo del lavor ...L’Italia non rifornirà più Arabia Saudita ed Emirati Arabi delle bombe prodotte dalla Rwm di Domusnovas, in Sardegna. La firma di Uama (l’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) ha san ...