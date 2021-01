Governo: Renzi, 'temi divisivi? Sono nell'interesse del Paese' (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Molti temi Sono divisivi ma Sono tutti nell'interesse dei cittadini dalla scuola alle risorse della sanità al ruolo della figura commissariale, alle imprese che soffrono, il Terzo settore, il tema della casa e del disagio sociale" che vede un "aumento del numero ei poveri". Lo dice Matteo Renzi al termine dell'incontro della delegazione Iv con il presidente Roberto Fico. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Moltimatuttidei cittadini dalla scuola alle risorse della sanità al ruolo della figura commissariale, alle imprese che soffrono, il Terzo settore, il tema della casa e del disagio sociale" che vede un "aumento del numero ei poveri". Lo dice Matteoal termine dell'incontro della delegazione Iv con il presidente Roberto Fico.

