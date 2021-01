Governo: Renzi, 'discussione su 200 mld europei e vaccinazioni' (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Questa non è una discussione tra singole forse politiche ma una discussione sul futuro del Paese, su come spendere 200 miliardi del Next Generation Ue e su come affrontare la prima emergenza che è quela della vaccinazione". Lo dice Matteo Renzi al termine dell'incontro della delegazione Iv con il presidente Roberto Fico. "Non servono interventi stravaganti o bizzarre primule, come non servno i banchi a rotelle, ma una vaccinazione di massa. Ora dobbiamo verificare la possibilità di un accordo sui temi che Iv ha sottolineato". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Questa non è unatra singole forse politiche ma unasul futuro del Paese, su come spendere 200 miliardi del Next Generation Ue e su come affrontare la prima emergenza che è quela della vaccinazione". Lo dice Matteoal termine dell'incontro della delegazione Iv con il presidente Roberto Fico. "Non servono interventi stravaganti o bizzarre primule, come non servno i banchi a rotelle, ma una vaccinazione di massa. Ora dobbiamo verificare la possibilità di un accordo sui temi che Iv ha sottolineato".

fattoquotidiano : Governo revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati: “Fermati 12.700 ordigni sui 20mila autorizzati du… - StefanoFeltri : Il problema non è solo Matteo Renzi, il problema è un paese che tollera il fatto che un senatore della Repubblica p… - ManlioDS : Revocata la commessa di 20.000 bombe all'#Arabia Saudita concessa da #Renzi nel 2016. Una decisione storica del nos… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Da giovedì, cioè da quando Renzi ha varcato il portone del Quirinale per partecipare alle consultazioni sulla crisi di gov… - AnselmiRossy : @SalvMont @al61101990 Le vorrei ricordare che non è Renzi il primo ministro. Italia viva e da luglio che dice quell… -